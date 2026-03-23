«Это скорее асфальт». Слишкович — о газоне на стадионе «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович раскритиковал искусственный газон на стадионе «Газовик» и заявил, что он должен быть срочно заменен.
«Два, три, четыре, пять лет назад поле было ужасным, особенно если ты не знаком с ним так же, как команда “Оренбурга”, которая тренируется там постоянно. Тогда нужно было 20−30 минут, чтобы привыкнуть к нему. В те годы искусственное покрытие было хорошим, но для незнакомого с ним человека первые 20−25 минут играть было тяжело.
Сейчас, в последние год-два, искусственное поле практически исчезло. Я не могу назвать это искусственным газоном. Это скорее асфальт. Называть это полем невозможно. Я сам работал там, тренировал команду каждый день. Там занимаются все — от академии до женской команды. Это поле нуждается в срочной замене. Оно больше не приносит пользы ни сопернику, ни “Оренбургу”.
Возьмите, например, “Янг Бойз” в Швейцарии. Там поле меняют каждый год, предоставляют его академии, потом снова обновляют. А у нас в России думают, что искусственное покрытие может прослужить три, четыре или пять лет без замены. Нет, если ты профессиональная команда РПЛ, газон нужно менять каждый год.
Искусственная трава уже практически исчезла, появляются дырки. Ситуация требует срочной замены», — заявил бывший тренер «Оренбурга» в выпуске «Спартак Шоу».
Слишкович возглавлял «Оренбург» с 2024-го по 2025 год, а ранее исполнял обязанности главного тренера «Спартака».
Ильдар Ахметзянов
