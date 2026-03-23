Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2

«Это скорее асфальт». Слишкович — о газоне на стадионе «Оренбурга»

Специалист считает, что газон в Оренбурге нужно срочно менять.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Оренбург"

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович раскритиковал искусственный газон на стадионе «Газовик» и заявил, что он должен быть срочно заменен.

«Два, три, четыре, пять лет назад поле было ужасным, особенно если ты не знаком с ним так же, как команда “Оренбурга”, которая тренируется там постоянно. Тогда нужно было 20−30 минут, чтобы привыкнуть к нему. В те годы искусственное покрытие было хорошим, но для незнакомого с ним человека первые 20−25 минут играть было тяжело.

Сейчас, в последние год-два, искусственное поле практически исчезло. Я не могу назвать это искусственным газоном. Это скорее асфальт. Называть это полем невозможно. Я сам работал там, тренировал команду каждый день. Там занимаются все — от академии до женской команды. Это поле нуждается в срочной замене. Оно больше не приносит пользы ни сопернику, ни “Оренбургу”.

Возьмите, например, “Янг Бойз” в Швейцарии. Там поле меняют каждый год, предоставляют его академии, потом снова обновляют. А у нас в России думают, что искусственное покрытие может прослужить три, четыре или пять лет без замены. Нет, если ты профессиональная команда РПЛ, газон нужно менять каждый год.

Искусственная трава уже практически исчезла, появляются дырки. Ситуация требует срочной замены», — заявил бывший тренер «Оренбурга» в выпуске «Спартак Шоу».

Слишкович возглавлял «Оренбург» с 2024-го по 2025 год, а ранее исполнял обязанности главного тренера «Спартака».

Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
17′
Руслан Литвинов
25′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
16
Хорди Томпсон
8
Дамиан Пуэбла
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
3
Данила Ведерников
83′
27
Ренат Голыбин
7
Эмирджан Гюрлюк
69′
29
Анас Эль-Махрауи
9
Максим Савельев
79′
78
Руслан Куль
37
Ду Кейрос
79′
30
Гедеон Гузина
59
Тигран Аванесян
39′
46′
57
Евгений Болотов
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
83
Жедсон Фернандеш
82′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
39′
88′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
82′
7
Пабло Солари
11
Ливай Гарсия
61′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
88′
62
Павел Полех
Статистика
Оренбург
Спартак
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
14
Удары в створ
4
4
Угловые
7
3
Фолы
15
21
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти