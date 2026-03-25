«Крылья Советов» не оштрафуют Адиева за переговоры с «Актобе»

По информации источника, у руководства самарского клуба нет претензий к 48-летнему специалисту, так как его поездка в Казахстан на переговоры с «красно-белыми» проходила вне рабочего времени, а сам Адиев «просто налаживал связи на будущее».
Ранее сообщалось, что Адиев в ближайшее время покинет «Крылья Советов» и возглавит «Актобе». В Казахстане специалист ранее работал с карагандинским «Шахтером» и национальной сборной.
Адиев возглавил «Крылья Советов» с лета 2025 года, подписав с самарским клубом однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Под его руководством самарцы провели 31 матч, в которых одержали 11 побед при 6 ничьих и 14 поражениях.
«Крылья Советов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. 4 апреля самарцы на выезде сыграют против «Зенита».