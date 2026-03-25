Новичок «Зенита» Джон Дуран подешевел больше всех в РПЛ

Самым подешевевшим игроком чемпионата стал нападающий «Зенита» Джон Дуран — колумбиец потерял в стоимости 7 миллионов евро и теперь оценивается в 25 миллионов евро.
Форвард «Спартака» Ливай Гарсия стал дешевле на 2,5 миллиона евро. Сергей Пиняев из «Локомотива», Дмитрий Баринов, Мойзес, Жоао Виктор, Матеус Рейс (все — ЦСКА), а также Тео Бонгонда из «Спартака» потеряли в стоимости по одному миллиону евро.
Джон Дуран присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона. Колумбиец провел за петербургский клуб шесть матчей во всех турнирах и забил в них два мяча.
Самым подорожавшим футболистом РПЛ стал полузащитник Джон Джон, который в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино». Стоимость спортсмена увеличилась на 5 миллионов евро и достигла отметки в 16 миллионов евро. Полузащитник московского «Динамо» Бителло (14 миллионов) и игрок столичного ЦСКА Кирилл Глебов (10 миллионов) также увеличили свою стоимость на 2 миллиона.