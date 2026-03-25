Новичок «Зенита» Джон Дуран подешевел больше всех в РПЛ

Самым подорожавшим футболистом РПЛ стал полузащитник Джон Джон, который в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино». Стоимость спортсмена увеличилась на 5 миллионов евро и достигла отметки в 16 миллионов евро. Полузащитник московского «Динамо» Бителло (14 миллионов) и игрок столичного ЦСКА Кирилл Глебов (10 миллионов) также увеличили свою стоимость на 2 миллиона.