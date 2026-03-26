Глава «Балтики»: Талалаев мог бы вести курсы по управлению гневом

На минувшей неделе КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча РПЛ и оштрафовал его на 300 тыс. рублей за провокационные действия в домашнем матче 21-го против ЦСКА (1:1).
«Его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят. Но если серьёзно, Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: “Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой”. Ну вот да, Андрей Викторович такой», — сказал Мясников в интервью ТАСС.
Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ, где сейчас идут на четвертом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.
В воскресенье, 5 апреля, «Балтика» на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
Талалаев пропустит эту игру, а также не сможет руководить командой в домашней игре против «Пари НН» (11 апреля) и выездной игре против «Краснодара» (19 апреля).
