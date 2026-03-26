Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.13
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.70
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.49
П2
4.15

Глава «Балтики»: Талалаев мог бы вести курсы по управлению гневом

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников отреагировал на предложение отправить главного тренера Андрея Талалаева на курсы управления гневом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча РПЛ и оштрафовал его на 300 тыс. рублей за провокационные действия в домашнем матче 21-го против ЦСКА (1:1).

«Его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят. Но если серьёзно, Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: “Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой”. Ну вот да, Андрей Викторович такой», — сказал Мясников в интервью ТАСС.

Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ, где сейчас идут на четвертом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

В воскресенье, 5 апреля, «Балтика» на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Талалаев пропустит эту игру, а также не сможет руководить командой в домашней игре против «Пари НН» (11 апреля) и выездной игре против «Краснодара» (19 апреля).

Балтика
4:0
Первый тайм: 2:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 15427 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Игорь Осинькин
Голы
Балтика
Сергей Волков
5′
Александр Филин
(Натан Гассама)
12′
Максим Петров
84′
Михаил Рядно
87′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
73′
25
Александр Филин
45+3′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
77
Эльдар Чивич
41′
55′
68
Михаил Рядно
73
Максим Петров
88′
21
Эдуардо Андерсон
15
Тентон Йенне
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
64′
26
Иван Беликов
22
Николай Титков
64′
90
Чиносо Оффор
Сочи
35
Александр Дегтев
17
Артем Макарчук
27
Кирилл Заика
90+6′
4
Вячеслав Литвинов
84′
3
Александр Солдатенков
19
Александр Коваленко
82
Сергей Волков
61′
45
Франсуа Камано
7
Антон Зиньковский
88′
66
Александр Мециев
10
Мартин Крамарич
78′
8
Михаил Игнатов
9
Захар Федоров
78′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
88′
18
Артем Корнеев
Статистика
Балтика
Сочи
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
2
Угловые
1
1
Фолы
16
18
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
