Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
5.11
П2
6.95
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.27
X
5.81
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.70
X
3.82
П2
5.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.32
X
3.28
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.67
X
3.72
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.31
X
3.14
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.22
X
7.08
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.49
П2
4.06

«Такого быть не должно». Мостовой о рекордной зарплате Семака

Александр Мостовой раскритиковал зарплату главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

В СМИ появилась информация о том, что по действующему контракту главный тренер «Зенита» Сергей Семак зарабатывает в год 285 миллионов рублей. Александр Мостовой считает, что без участия в еврокубках зарплата главного тренера петербургского клуба является завышенной.

«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты? Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать», — цитирует Мостового РИА Новости.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 22 матча. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.
В следующем туре команда под руководством Семака 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» шесть раз выигрывали РПЛ и дважды становились обладателями Кубка России. Действующий контракт Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2030 года.