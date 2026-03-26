«Такого быть не должно». Мостовой о рекордной зарплате Семака

В СМИ появилась информация о том, что по действующему контракту главный тренер «Зенита» Сергей Семак зарабатывает в год 285 миллионов рублей. Александр Мостовой считает, что без участия в еврокубках зарплата главного тренера петербургского клуба является завышенной.
«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты? Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать», — цитирует Мостового РИА Новости.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 22 матча. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.
В следующем туре команда под руководством Семака 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» шесть раз выигрывали РПЛ и дважды становились обладателями Кубка России. Действующий контракт Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2030 года.