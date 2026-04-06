Сперцян раскрыл детали своего неудавшегося трансфера в Европу

Главным претендентом на футболиста назывался нидерландский «Аякс» и английский «Саутгемптон».
В эксклюзивном интервью для YouTube-канала Corner Football Armenia Сперцян признался, что в зимнее трансферное окно конкретных вариантов для него не существовало. «Были только разговоры, до конкретики дело не доходило», — пояснил игрок.
Однако реальные предложения от зарубежных команд все же поступали. Сперцян назвал три конкретных клуба, которые проявляли к нему интерес: «Аякс», французский «Ланс» и английский «Саутгемптон». «Оттуда были предложения. Но один шаг не оставался, там должно было все сложиться. Вот, наверное, самый такой реальный из всех — “Аякс”», — поделился капитан «Краснодара».
В конце марта стало известно, что Сперцян получил травму в расположении сборной Армении и может пропустить до двух недель.
25-летний Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Контракт Сперцяна с «быками» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €25 млн.
Станислав Черчесов
Мурад Мусаев
Джон Кордоба
(Хуан Мануэль Боселли)
86′
1
Вадим Ульянов
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
90+4′
42
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
60′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
66′
37
Папа Амади Гадио
5
Клисман Цаке
85′
22
Мехди Заре
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
6
Кевин Ленини
17
Валентин Пальцев
73′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
75′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
60′
53
Александр Черников
83′
90+7′
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
