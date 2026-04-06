Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
5.30
X
2.10
П2
2.75
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.80
П2
1.73
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
8.75
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.10
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.42

Сперцян раскрыл детали своего неудавшегося трансфера в Европу

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян впервые подробно рассказал, из каких европейских клубов он получал предложения о переходе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главным претендентом на футболиста назывался нидерландский «Аякс» и английский «Саутгемптон».

В эксклюзивном интервью для YouTube-канала Corner Football Armenia Сперцян признался, что в зимнее трансферное окно конкретных вариантов для него не существовало. «Были только разговоры, до конкретики дело не доходило», — пояснил игрок.

Однако реальные предложения от зарубежных команд все же поступали. Сперцян назвал три конкретных клуба, которые проявляли к нему интерес: «Аякс», французский «Ланс» и английский «Саутгемптон». «Оттуда были предложения. Но один шаг не оставался, там должно было все сложиться. Вот, наверное, самый такой реальный из всех — “Аякс”», — поделился капитан «Краснодара».

В конце марта стало известно, что Сперцян получил травму в расположении сборной Армении и может пропустить до двух недель.


25-летний Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Контракт Сперцяна с «быками» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €25 млн.

Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
4.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 5328 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Хуан Мануэль Боселли)
86′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
90+4′
42
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
60′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
66′
37
Папа Амади Гадио
5
Клисман Цаке
85′
22
Мехди Заре
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
6
Кевин Ленини
17
Валентин Пальцев
73′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
75′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
60′
53
Александр Черников
83′
90+7′
Статистика
Ахмат
Краснодар
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
1
2
Угловые
5
4
Фолы
9
13
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше