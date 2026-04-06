Тюкавин — о матче с «Оренбургом»: Для нас ничья как поражение

Напомним, «Динамо» упустило победу в матче с аутсайдером РПЛ, ведя в счете 2:0 и 3:2. Тюкавин в этой встрече оформил дубль (39-я и 61-я минуты).
— Игра давалась, но в итоге лишь ничья. Почему?
— Недоволен результатом. Что касается игры, то в большей степени недоволен игрой в обороне — не только я, но и вся команда, весь тренерский штаб. Для нас ничья как поражение.
— Видел, что уже после игры и после командного ужина Ролан Гусев с вами один на один говорил. О чем?
— О предстоящей игре с «Краснодаром» в Кубке. Очень многое зависит от того, как сыграем первый матч — дома. В апреле это точно наиболее важная для нас игра. Надеюсь, будет полный стадион. Мы обязаны реабилитироваться за то, как сыграли с «Зенитом» и «Оренбургом».
— Для вас, учитывая историю противостояния в последние годы, это принципиальный соперник.
— Не сказал бы. Обычный соперник. Да, нам не удавалось добиваться положительного результата в последние годы, но есть возможность это переломить. Мы движемся к своей мечте и постараемся отдать все силы, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России в среду, 8 апреля.
В нынешнем сезоне РПЛ бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Подопечные Ролана Гусева отстают от лидирующего «Краснодара» на 21 балл.
Ролан Гусев
Ильдар Ахметзянов
Фахд Муфи
29′
Константин Тюкавин
(Дмитрий Скопинцев)
39′
Константин Тюкавин
(Ульви Бабаев)
61′
Фахд Муфи
(Руслан Куль)
45+2′
Ду Кейрос
(Гедеон Гузина)
51′
Ду Кейрос
(Фахд Муфи)
66′
40
Курбан Расулов
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
25′
70
Константин Тюкавин
57
Давид Рикардо
44
Антонио Диас Рубенс
13
Николя Муми Нгамале
57′
11
Артур Гомес
33
Иван Сергеев
57′
17
Ульви Бабаев
10
Бителло
71′
91
Ярослав Гладышев
6
Роберто Фернандес
58′
64′
2
Николас Маричаль
60
Тимофей Маринкин
64′
21
Антон Миранчук
1
Богдан Овсянников
83′
18
Фахд Муфи
27
Ренат Голыбин
60′
16
Хорди Томпсон
6
Джон Алекс Паласиос
28′
4
Данила Хотулев
3
Данила Ведерников
46′
32
Алексис Кантеро
8
Дамиан Пуэбла
36′
46′
37
Ду Кейрос
30
Гедеон Гузина
76′
9
Максим Савельев
78
Руслан Куль
69′
33
Ираклий Квеквескири
57
Евгений Болотов
89′
5
Алексей Татаев
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
