ЦСКА стал лидером в РПЛ по доходам от продажи воспитанников

«Спартак» и «Зенит» вошли в топ-10.

Московский ЦСКА возглавил рейтинг по доходам от продажи собственных воспитанников. Согласно информации Международного центра спортивных исследований (CIES), армейцы заработали € 51,6 млн на 16 проданных игроках, из которых € 30 млн составляют средства от трансфера полузащитника Александра Головина в «Монако» в 2018 году.

Второе место занимает «Краснодар», который продал 26 футболистов за € 45,3 млн. На пятом месте оказался «Зенит» с € 10 млн от продажи 26 игроков, а «Спартак» находится на седьмой позиции с суммой € 6,9 млн.

Топ-10 клубов России по доходам от продаж воспитанников за последние 10 лет по версии CIES:

1. ЦСКА (16 игроков) — € 51,6 млн (самый дорогой трансфер — Александр Головин — € 30 млн).
2. «Краснодар» (26 игроков) — € 45,3 млн (Матвей Сафонов — € 20 млн).
3. «Локомотив» (15 игроков) — € 19,3 млн (Алексей Миранчук — € 20 млн).
4. «Динамо» (7 игроков) — € 16,5 млн (Арсен Захарян — € 13 млн).
5. «Зенит» (26 игроков) — € 10 млн (Данила Прохин — € 1,7 млн).
6. «Рубин» (4 игрока) — € 10 млн (Хвича Кварацхелия — € 6,96 млн).
7. «Спартак» (18 игроков) — € 6,9 млн (Александр Ломовицкий — € 1,5 млн).
8. «Чертаново» (15 игроков) — € 4,7 млн (Владислав Сарвели — € 0,8 млн).
9. «Арсенал» Тула (1 игрок) — € 3 млн (Даниил Хлусевич — € 3 млн).
10. «Уфа» (1 игрок) — € 1,5 млн (Игорь Дивеев — € 1,5 млн).

