Экс-судья ФИФА: в ворота «Спартака» не назначили два пенальти

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Иналом Танашевым. На 45-й минуте Танашев не дал пенальти, когда при розыгрыше углового защитник «Спартака» Кристофер Ву в борьбе за мяч попал рукой в лицо игроку «Локомотива» Лукасу Фассону. После перерыва произошел похожий эпизод в штрафной «красно-белых» между Даниилом Денисовым и Александром Руденко.
«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота “Спартака”. Ранее были матчи “Пари НН” — “Крылья Советов” и “Балтика” — “Сочи”, где за хлесткие удары в лицо назначали 11‑метровые удары. Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел, но VAR нам для чего?
Во втором эпизоде посмотрите, как Денисов отводит руку назад, он просто отмахивается. Руденко не фолит, он идет к мячу, а Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему не вмешивается VAR? Нет объяснения. Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более легкие контакты руки и лица», — сказал Лапочкин.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестое. В воскресенье, 12 апреля, «железнодорожники» дома сыграют с махачкалинским «Динамо», а «красно-белые» на выезде встретятся с «Ростовом».
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
