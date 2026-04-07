Экс-судья ФИФА: в ворота «Спартака» не назначили два пенальти

«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота “Спартака”. Ранее были матчи “Пари НН” — “Крылья Советов” и “Балтика” — “Сочи”, где за хлесткие удары в лицо назначали 11‑метровые удары. Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел, но VAR нам для чего?



Во втором эпизоде посмотрите, как Денисов отводит руку назад, он просто отмахивается. Руденко не фолит, он идет к мячу, а Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему не вмешивается VAR? Нет объяснения. Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более легкие контакты руки и лица», — сказал Лапочкин.