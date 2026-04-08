«Зенит» оштрафовал Дурана за загул в Барселоне

Во время паузы на матчи сборных 22-летний колумбиец покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. В этот период Дуран опубликовал в соцсетях фотографии из ночного клуба в Барселоне. Вернувшись в расположение «Зенита», нападающий не попал в заявку на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
«Правда ли, что Дуран загулял в Барселоне? Я слышал такое, оштрафован был на большие деньги, посмеялся и сказал: “Да и пофиг”. Можем ли уже сделать вывод по Дурану, что все? Думаю, это еще мы зимой все это думали», — сказал Лепсая.
Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона за 2,75 млн евро. Он провел за петербуржцев шесть матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти).
Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна. За саудовский клуб он провел 18 матчей и забил 12 мячей. Летом 2025 года «Аль-Наср» отправил Дурана в аренду в «Фенербахче», за который он сыграл 21 матч и забил пять голов.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. Сегодня, 8 апреля, «сине-бело-голубые» дома сыграют против «Спартака» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Начало матча — в 20:45 по московскому времени.