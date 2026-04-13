СМИ: «Порту» может подписать Батракова летом

«Порту» может приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, но это зависит от продажи их хавбека Родриго Мора. Как сообщает Legalbet, португальский клуб планирует летом заработать на трансфере 18-летнего Мора и рассматривает Батракова как потенциальную замену.
У Мора в контракте прописана опция выкупа за 70 млн евро, при этом интерес к нему проявляют клубы из Саудовской Аравии. Вырученные средства «Порту» намерен направить на усиление состава в летнее трансферное окно — планируются покупки левого защитника, нападающего, центрального полузащитника, вингера и плеймейкера.
Ранее, в мае прошлого года, «Порту» проявлял интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяна. Президентом клуба сейчас является экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш‑Боаш.
В текущем сезоне Батраков провел 31 матч за «Локомотив» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 млн евро.