Ловчев: Мы переоцениваем Челестини. Видели такое со Станковичем

Поводом для резкой оценки стали последние неудачи армейцев. В воскресном матче ЦСКА на своем поле уступил «Сочи» со счетом 0:1, хотя гости до этой игры не знали побед десять матчей подряд. После зимнего перерыва команда Челестини проиграла уже четыре поединка из шести.
— В ЦСКА что‑то происходит внутри. Неслучайно же сначала все было спокойно, и человек, которого они отстраняли (Мойзес) у них был лидером сначала. Вся эта нервозность говорит сама за себя. Мы видели подобные вещи и в «Спартаке». Здесь то же самое. То грузят пять мячей и играют красиво, а тут с «Сочи» ничего не смогли сделать. Причем им забили в самом начале игры.
Мы переоцениваем тренера ЦСКА Челестини. Мы видели подобное и со Станковичем, когда он выиграл несколько матчей подряд — ну все, «Спартак» чемпион. А нужно ведь полгода и больше, чтобы увидеть, что за команда будет. И когда мы видим такие перепады и армейцы не могут забить команде, которая находится на последнем месте и почти вылетела… И это играя на своем поле! Может, вот здесь истина и находится! А не когда у нас говорили, что приехал новый тренер и у него поперло. Проходит месяц — его называют лучшим тренером. Проходит другой — рассуждаем, что так не годится. Но так тоже нельзя относиться к пониманию построения футбольной команды, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
ЦСКА после этого поражения остается на пятой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка. Следующий матч команда проведет 18 апреля в гостях против «Крыльев Советов».
Фабио Челестини
Игорь Осинькин
Мартин Крамарич
11′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
78′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
87′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
68′
11
Тамерлан Мусаев
35
Александр Дегтев
62′
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
27
Кирилл Заика
16
Максим Мухин
17
Артем Макарчук
46′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
70′
98
Владимир Ильин
10
Мартин Крамарич
46′
23
Густаво Фуртадо Сантос
77′
8
Михаил Игнатов
69′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
52′
82′
20
Дмитрий Васильев
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти