Ловчев: Мы переоцениваем Челестини. Видели такое со Станковичем

Мы переоцениваем тренера ЦСКА Челестини. Мы видели подобное и со Станковичем, когда он выиграл несколько матчей подряд — ну все, «Спартак» чемпион. А нужно ведь полгода и больше, чтобы увидеть, что за команда будет. И когда мы видим такие перепады и армейцы не могут забить команде, которая находится на последнем месте и почти вылетела… И это играя на своем поле! Может, вот здесь истина и находится! А не когда у нас говорили, что приехал новый тренер и у него поперло. Проходит месяц — его называют лучшим тренером. Проходит другой — рассуждаем, что так не годится. Но так тоже нельзя относиться к пониманию построения футбольной команды, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».