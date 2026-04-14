«Дельфин на рыбалке». Соболев показал фотографии с отдыха

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал несколько фотографий с отдыха на природе.

Ольга Черных
Источник: ФК Зенит

Соболев разместил публикацию в своем телеграм-канале.

«Дельфин на рыбалке», — подписал несколько снимков футболист.

Болельщики прозвали Соболева дельфином за красивые нырки в штрафной площади соперников ради зарабатывания пенальти.

— «Дельфин» — это вообще моя любимая шутка. Некоторые, может, думают, что я на это обижаюсь. А я кайфую от этого. Я, знаете, как негативный вампир. Я этим питаюсь, — рассказал Соболев в одном из интервью пресс-службе «Зенита».

Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В нынешнем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 32 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде 19 апреля сыграют против махачкалинского «Динамо».