«Локомотив» продлил контракт с Бакаевым до 2029 года

Новое соглашение с 29-летним россиянином рассчитано до лета 2029 года. Предыдущий контракт истекал летом 2027 года.
Бакаев перешел в «Локомотив» летом 2025 года из «Зенита» на правах свободного агента. Он провел за «железнодорожников» 29 матчей, в которых забил три мяча и отдал девять голевых передач.
Ранее Бакаев выступал за московский «Спартак», тульский «Арсенал», катарскую «Аль-Вахду» и подмосковные «Химки».
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В субботу, 18 апреля, «железнодорожники» на выезде сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 12:00 по московскому времени.