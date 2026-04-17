Орлов рассказал, какого игрока «Балтики» хочет приобрести «Зенит»

Журналист Геннадий Орлов сообщил инсайдерскую информацию об интересе петербургского «Зенита» к защитнику калининградской «Балтики» Кевину Андраде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

«По моим сведениям, “Зенит” заинтересовался центральным защитником “Балтики” Андраде. Посмотрим, он центральный защитник, а Нино, судя по всему, уйдет. Поэтому это очень важно. Но это пока разговоры», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне 26-летний Кевин Андраде провел за «Балтику» 27 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 3 миллиона евро.

«Балтика» с 44 очками находится на четвертом месте в Российской Премьер-лиге. «Зенит» набрал 52 балла и располагается на второй позиции, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

Геннадию Орлову 81 год. В 1960-е годы он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.