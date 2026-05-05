Тренер «Зенита» назвал лучшего футболиста в истории России

Бразильский тренер «Зенита» Вильям Оливейра назвал экс-игрока клуба из Санкт-Петербурга Андрея Аршавина лучшим футболистом в истории России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Аршавин провел большую часть карьеры в «Зените». Вместе с клубом он завоевал Кубок УЕФА и трижды стал чемпионом России.

«Я, к сожалению, не играл с Аршавиным, не тренировал его. Поэтому не знаю лично, как он показывал себя на поле, каким партнером по команде был. Но я, конечно, видел его матчи. Это был абсолютный топ-игрок. Думаю, Аршавин — это лучший футболист в истории России», — приводит слова Оливейры Legalbet.

Также Аршавин играл за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год, отметившись 31 голом и 45 результативными передачами в 144 матчах за клуб. Матч 33-го тура чемпионата в сезоне-2008/09 с его покером в ворота «Ливерпуля» (4:4) на «Энфилде» вошел в число лучших игр Английской Премьер-лиги (АПЛ). На обложку видео помещен Аршавин, празднующий свой четвертый забитый мяч в игре.

По ходу карьеры нападающий также выступал за краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Он провел за национальную команду 75 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 22 результативные передачи.

Андрей Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.