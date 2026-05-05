Карседо выразил сожаление из-за увольнения Челестини из ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил сожаление в связи с увольнением Фабио Челестини из столичного ЦСКА с аналогичной должности.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

4 мая стало известно, что Челестини расторг контракт с ЦСКА по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера армейцев назначен Дмитрий Игдисамов. Финал пути регионов состоится 6 мая на стадионе «Спартака».

«Конечно, жаль, что так произошло, чисто по-человечески, потому что всегда плохо, когда увольняют главного тренера. Но это часть нашей профессии, так в футболе бывает. Что касается предстоящей игры, то все в конечном итоге будет зависеть от футболистов. Мы знаем, понимаем, насколько сильна команда, соперник, насколько у них сильные футболисты. И мы готовимся, постараемся сделать все, чтобы добиться максимально нужного результата», — сказал Карседо в видео на YouTube-канале «Спартака».

Швейцарский специалист Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

