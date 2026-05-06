«Зенит» проведет церемонию чествования Кержакова на матче с «Сочи»

«Зенит» сообщил о проведении церемонии чествования вратаря Михаила Кержакова. Контракт 39-летнего голкипера с петербургским клубом действует до июня 2026 года.
Матч 29-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» состоится 10 мая на «Газпром Арене».
«Сезон-2025/26 станет для Кержакова последним в качестве футболиста сине-бело-голубых, поэтому заключительный домашний матч “Зенита” будет посвящён проводам вратаря. Перед началом встречи, в 13:40, у подножия центральной лестницы стадиона состоится автограф-сессия голкипера. Предварительная регистрация не требуется, поэтому все желающие смогут получить автограф и сделать памятное фото. На третьем этаже трибуны C также установят специальную инсталляцию, на которой будет изображён один из самых ярких сейвов Михаила Анатольевича», — говорится в заявлении клуба.
Михаил Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В сезонах-2024/25 и 2025/26 голкипер не провёл ни одного официального матча за петербургскую команду.
За время выступлений в составе «Зенита» Кержаков принял участие в 138 матчах, пропустил 119 мячей и в 51 встрече сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с сине-бело-голубыми вратарь семь раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и семь раз завоёвывал Суперкубок страны.
По ходу карьеры Кержаков также выступал за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург». За сборную России голкипер не сыграл ни одного матча.