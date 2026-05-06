«Зенит» проведет церемонию чествования Кержакова на матче с «Сочи»

«Сезон-2025/26 станет для Кержакова последним в качестве футболиста сине-бело-голубых, поэтому заключительный домашний матч “Зенита” будет посвящён проводам вратаря. Перед началом встречи, в 13:40, у подножия центральной лестницы стадиона состоится автограф-сессия голкипера. Предварительная регистрация не требуется, поэтому все желающие смогут получить автограф и сделать памятное фото. На третьем этаже трибуны C также установят специальную инсталляцию, на которой будет изображён один из самых ярких сейвов Михаила Анатольевича», — говорится в заявлении клуба.