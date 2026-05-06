Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.10
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.60
П2
4.40
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.73
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2

«Зенит» проведет церемонию чествования Кержакова на матче с «Сочи»

Михаила Кержакова торжественно проводят в заключительном домашнем матче «Зенита» 10 мая.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Зенит» сообщил о проведении церемонии чествования вратаря Михаила Кержакова. Контракт 39-летнего голкипера с петербургским клубом действует до июня 2026 года.

Матч 29-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» состоится 10 мая на «Газпром Арене».

«Сезон-2025/26 станет для Кержакова последним в качестве футболиста сине-бело-голубых, поэтому заключительный домашний матч “Зенита” будет посвящён проводам вратаря. Перед началом встречи, в 13:40, у подножия центральной лестницы стадиона состоится автограф-сессия голкипера. Предварительная регистрация не требуется, поэтому все желающие смогут получить автограф и сделать памятное фото. На третьем этаже трибуны C также установят специальную инсталляцию, на которой будет изображён один из самых ярких сейвов Михаила Анатольевича», — говорится в заявлении клуба.

Михаил Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В сезонах-2024/25 и 2025/26 голкипер не провёл ни одного официального матча за петербургскую команду.

За время выступлений в составе «Зенита» Кержаков принял участие в 138 матчах, пропустил 119 мячей и в 51 встрече сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с сине-бело-голубыми вратарь семь раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и семь раз завоёвывал Суперкубок страны.

По ходу карьеры Кержаков также выступал за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург». За сборную России голкипер не сыграл ни одного матча.

Футбол. Премьер-лига
10.05
Зенит
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
18.00