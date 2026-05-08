В «Динамо» пообещали взять реванш у «Краснодара» в понедельник

Московское «Динамо» по сумме двух встреч уступило «Краснодару» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра, которая пошла в Москве, завершилась ничьей — 0:0. Ответная встреча на домашней арене «быков» не выявила победителя в основное время. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева (0:0, 6:5 пен.). Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары нападающего Константина Тюкавина и защитника Хуана Касереса.
«Эмоции печальные. К сожалению, для нас выступление в Кубке России закончилось, хотя в этом раунде мы играли не хуже соперника. Но пенальти — лотерея. “Краснодар” проходит в Суперфинал, а мы… У нас осталось два матча в чемпионате, в которых мы будем играть на победу. Постараемся в понедельник взять реванш. Сезон оценивать рано — он еще не закончился», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».
«Краснодар» впервые за три года вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Матч между командами пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
В понедельник, 11 мая, «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 63 очками, опережая идущий на втором месте «Зенит» на один балл. Московское «Динамо» располагается на восьмом месте с 39 очками.