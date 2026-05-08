В «Динамо» пообещали взять реванш у «Краснодара» в понедельник

«Эмоции печальные. К сожалению, для нас выступление в Кубке России закончилось, хотя в этом раунде мы играли не хуже соперника. Но пенальти — лотерея. “Краснодар” проходит в Суперфинал, а мы… У нас осталось два матча в чемпионате, в которых мы будем играть на победу. Постараемся в понедельник взять реванш. Сезон оценивать рано — он еще не закончился», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».