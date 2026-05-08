Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в апреле

В апреле «Зенит» показал лучший результат вместе с «Краснодаром», набрав 11 очков в пяти турах. Сине-бело-голубые добились побед над «Крыльями Советов» (2:1), махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Ахматом» (2:0), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и московским «Локомотивом» (0:0).
Вместе с Семаком на звание лучшего тренера апреля в РПЛ претендовали: главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, Хуан Карлос Карседо из московского «Спартака», тренер казанского «Рубина» Франк Артига и наставник «Сочи» Игорь Осинькин.
Сергей Семак победил в голосовании экспертов РПЛ и получил большинство голосов от болельщиков. Первое место в голосовании среди комментаторов занял Игорь Осинькин. 50-летний Семак в шестой раз стал обладателем награды и повторил результат экс-наставника «Спартака» и «Ростова» Валерия Карпина.
В нынешнем сезоне «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 62 очками. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре 10 мая сине-бело-голубые на своем поле примут «Сочи».