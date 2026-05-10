В РФС объяснили назначение пенальти в матче ЦСКА — «Зенит»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:30
Оренбург
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.63
П2
3.95
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.48
П2
1.90
Футбол. Италия
13:30
Верона
:
Комо
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.02
П2
1.40
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Испания
15:00
Мальорка
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.66
П2
2.78
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.63
П2
4.71
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.43
П2
4.15
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.72
X
4.29
П2
1.59
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.39
П2
2.41
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.60
П2
2.45
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.68
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
17:15
Ахмат
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.18
П2
3.01
Футбол. Испания
17:15
Атлетик
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.80
П2
5.36
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.23
П2
3.40
Футбол. Англия
18:30
Вест Хэм
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.76
X
4.37
П2
1.58
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.09
П2
3.22
Футбол. Италия
19:00
Парма
:
Рома
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.51
П2
1.49
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.55
П2
4.00
Футбол. Испания
19:30
Овьедо
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
4.80
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.46
П2
3.40
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.68
X
5.00
П2
4.33
Футбол. Франция
22:00
Анже
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.56
П2
2.60
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.43
П2
3.02
Футбол. Франция
22:00
Гавр
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.80
П2
2.07
Футбол. Франция
22:00
Метц
:
Лорьян
П1
X
П2
Футбол. Франция
22:00
Монако
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.78
П2
2.73
Футбол. Франция
22:00
ПСЖ
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. Франция
22:00
Ренн
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.76
П2
5.31
Футбол. Франция
22:00
Тулуза
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.94
П2
1.84
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

В РФС объяснили назначение пенальти в матче ЦСКА — «Зенит»

Департамент судейства и инспектирования РФС признал правильным решение арбитра Инала Танашева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

В Российском футбольном союзе опубликовали разбор спорного эпизода из матча между ЦСКА и «Зенитом», который прошел 2 мая в Москве.

На второй минуте встречи защитник петербургского клуба Дуглас Сантос нарушил правила против нападающего армейцев Лусиано Гонду в штрафной площади. Главный арбитр встречи Инал Танашев после эпизода назначил пенальти.

«Атакующий игрок первым играет в мяч. Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить атакующие действия», — говорится в опубликованном судейском разборе.

Видео с объяснением решения было опубликовано в официальном сообществе РФС во «ВКонтакте».

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:1. После 28 туров московский клуб продолжает борьбу за медали чемпионата России, а «Зенит» ведет борьбу за чемпионский титул.

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 25579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
5′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
16
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти