В РФС объяснили назначение пенальти в матче ЦСКА — «Зенит»

В Российском футбольном союзе опубликовали разбор спорного эпизода из матча между ЦСКА и «Зенитом», который прошел 2 мая в Москве.
На второй минуте встречи защитник петербургского клуба Дуглас Сантос нарушил правила против нападающего армейцев Лусиано Гонду в штрафной площади. Главный арбитр встречи Инал Танашев после эпизода назначил пенальти.
«Атакующий игрок первым играет в мяч. Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить атакующие действия», — говорится в опубликованном судейском разборе.
Видео с объяснением решения было опубликовано в официальном сообществе РФС во «ВКонтакте».
Матч завершился победой ЦСКА со счетом 3:1. После 28 туров московский клуб продолжает борьбу за медали чемпионата России, а «Зенит» ведет борьбу за чемпионский титул.
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
