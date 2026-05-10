«Оренбург» победил «Крылья» и вышел из зоны стыков

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 24-й минуте забил Евгений Болотов.
Для «Оренбурга» эта победа стала третьей в четырех последних матчах чемпионата России. Самарский клуб, напротив, продлил безвыигрышную серию в гостевых встречах РПЛ — «Крылья Советов» не побеждают на выезде с августа 2025 года.
После этого матча «Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в таблице Российской премьер-лиги, покинув зону стыковых матчей. «Крылья Советов» также имеют 29 баллов, но идут строчкой ниже по дополнительным показателям.
За тур до конца чемпионата обе команды опережают зону стыков на два очка. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места, сыграют переходные матчи с командами Первой лиги за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
В заключительном туре «Оренбург» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Крылья Советов» дома встретятся с тольяттинским «Акроном».
Ильдар Ахметзянов
Сергей Булатов
Евгений Болотов
(Ду Кейрос)
23′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
25′
3
Данила Ведерников
84′
4
Данила Хотулев
57
Евгений Болотов
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
90′
9
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
61′
20
Дмитрий Рыбчинский
8
Дамиан Пуэбла
61′
27
Ренат Голыбин
19
Алешандре Жезус
61′
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
75′
26
Эмил Ценов
30
Сергей Песьяков
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
11
Амар Рахманович
23
Никита Чернов
67′
47
Сергей Божин
22
Фернандо Костанца
71′
82′
20
Кирилл Столбов
19
Иван Олейников
82′
91
Владимир Игнатенко
14
Михайло Баньяц
45+3′
68′
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
89′
10
Владимир Хубулов
8
Максим Витюгов
59′
68′
70
Артем Шуманский
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
