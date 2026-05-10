«Зенит» установил клубный рекорд по числу пенальти за сезон

Новый рекорд был установлен в матче 29-го тура чемпионата России против «Сочи». На 13-й минуте встречи «Зенит» получил право на пенальти, однако Луис Энрике не сумел реализовать 11-метровый удар, попав в перекладину.
Как сообщает «Цифроскоп», этот пенальти стал для петербургского клуба 13-м в нынешнем сезоне.
Таким образом, «Зенит» установил новый клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за один чемпионат. Из 13 попыток команда реализовала восемь.
Предыдущий рекорд держался с сезона-2015/16. Тогда петербуржцы получили право на 12 пенальти и реализовали девять из них.
За тур до окончания чемпионата «Зенит» продолжает борьбу за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.
