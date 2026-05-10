«Зенит» установил клубный рекорд по числу пенальти за сезон

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.32
П2
3.20
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.82
П2
5.60
Футбол. Германия
перерыв
Гамбург
1
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.80
П2
2.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
2
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.19
П2
5.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
2.45
П2
2.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.33
П2
1.37
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
2.19
П2
2.80
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.31
П2
3.09
Футбол. Англия
18:30
Вест Хэм
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.43
П2
1.54
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.19
Футбол. Италия
19:00
Парма
:
Рома
Все коэффициенты
П1
7.75
X
4.63
П2
1.45
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.55
П2
4.05
Футбол. Испания
19:30
Овьедо
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.87
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.05
П2
4.60
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.42
П2
3.45
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.67
X
5.00
П2
4.52
Футбол. Франция
22:00
Анже
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.55
П2
2.59
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.43
П2
3.02
Футбол. Франция
22:00
Гавр
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.83
П2
2.04
Футбол. Франция
22:00
Метц
:
Лорьян
П1
X
П2
Футбол. Франция
22:00
Монако
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.76
П2
2.70
Футбол. Франция
22:00
ПСЖ
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.25
П2
15.00
Футбол. Франция
22:00
Ренн
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.89
П2
5.22
Футбол. Франция
22:00
Тулуза
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.96
П2
1.82
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

«Зенит» установил клубный рекорд по числу пенальти за сезон

Петербургский «Зенит» заработал 13-й пенальти в нынешнем сезоне РПЛ и обновил клубный рекорд.

Источник: ФК "Зенит"

Новый рекорд был установлен в матче 29-го тура чемпионата России против «Сочи». На 13-й минуте встречи «Зенит» получил право на пенальти, однако Луис Энрике не сумел реализовать 11-метровый удар, попав в перекладину.

Как сообщает «Цифроскоп», этот пенальти стал для петербургского клуба 13-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, «Зенит» установил новый клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за один чемпионат. Из 13 попыток команда реализовала восемь.

Предыдущий рекорд держался с сезона-2015/16. Тогда петербуржцы получили право на 12 пенальти и реализовали девять из них.

За тур до окончания чемпионата «Зенит» продолжает борьбу за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
59′
Александр Ерохин
84′
Сочи
Захар Федоров
(Артем Макарчук)
31′
Нереализованные пенальти
Зенит
Луис Энрике
13′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
11
Луис Энрике
76′
21
Александр Ерохин
90+1′
20
Педро
66′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
88′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
66′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
76′
61
Даниил Кондаков
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
21′
33
Марсело Алвес
17
Артем Макарчук
14
Кирилл Кравцов
27
Кирилл Заика
87′
89′
28
Руслан Магаль
9
Захар Федоров
68′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
78′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
89′
18
Артем Корнеев
20
Дмитрий Васильев
77′
78′
10
Мартин Крамарич
Статистика
Зенит
Сочи
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
20
7
Удары в створ
8
4
Угловые
10
3
Фолы
10
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
