Источник: «Зенит» подпишет защитника «Балтики» Андраде

По информации Ивана Карпова, «Зенит» заплатит за 26-летнего футболиста около 3,2 млн евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.
Сообщается, что интерес к Андраде также проявлял «Локомотив». Московский клуб был готов предложить за игрока около 350 млн рублей, однако рассчитывал оформить трансфер в рассрочку. Кроме того, сам защитник не захотел переходить в команду из Черкизово.
Андраде выступает за «Балтику» с 2024 года. В нынешнем сезоне колумбиец провел 32 матча во всех турнирах и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.
10 мая защитник был удален уже на 12-й минуте матча РПЛ против «Локомотива», который калининградский клуб проиграл со счетом 0:1. После игры главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что причиной удаления могло стать «чемоданное настроение» футболиста.
Из-за дисквалификации Андраде пропустит заключительный матч сезона против московского «Динамо».