Федотов объяснил назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод матча между «Зенитом» и «Сочи».
На 12-й минуте встречи главный судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота сочинского клуба после контакта между защитником Федоровым и полузащитником петербуржцев Максимом Глушенковым.
«Шафеев правильно назначил 11-метровый. Многие решили, что игрок “Сочи” просто выставил ногу, а Глушенков упал сам, но это не так», — заявил Федотов в комментарии «Чемпионату».
По словам бывшего судьи, нарушение хорошо видно на повторе с нижней камеры.
«Федоров попал в темп Глушенкову и поймал его на бедро. Это нормальный пенальти. Шафеев находился в правильной позиции и полностью контролировал эпизод», — добавил Федотов.
Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
