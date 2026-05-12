Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.90
П2
4.37
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.44
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.60
П2
2.71
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Федотов объяснил назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья Рафаэль Шафеев верно назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод матча между «Зенитом» и «Сочи».

На 12-й минуте встречи главный судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота сочинского клуба после контакта между защитником Федоровым и полузащитником петербуржцев Максимом Глушенковым.

«Шафеев правильно назначил 11-метровый. Многие решили, что игрок “Сочи” просто выставил ногу, а Глушенков упал сам, но это не так», — заявил Федотов в комментарии «Чемпионату».

По словам бывшего судьи, нарушение хорошо видно на повторе с нижней камеры.

«Федоров попал в темп Глушенкову и поймал его на бедро. Это нормальный пенальти. Шафеев находился в правильной позиции и полностью контролировал эпизод», — добавил Федотов.

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 43547 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
59′
Александр Ерохин
84′
Сочи
Захар Федоров
(Артем Макарчук)
31′
Нереализованные пенальти
Зенит
Луис Энрике
13′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
11
Луис Энрике
76′
21
Александр Ерохин
90+1′
20
Педро
66′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
88′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
66′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
76′
61
Даниил Кондаков
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
21′
33
Марсело Алвес
17
Артем Макарчук
14
Кирилл Кравцов
27
Кирилл Заика
87′
89′
28
Руслан Магаль
9
Захар Федоров
68′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
78′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
89′
18
Артем Корнеев
20
Дмитрий Васильев
77′
78′
10
Мартин Крамарич
Статистика
Зенит
Сочи
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
21
5
Удары в створ
6
4
Угловые
10
3
Фолы
9
15
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше