Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
П1
1.85
X
3.86
П2
4.28
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
П1
1.60
X
4.42
П2
5.39
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
П1
2.60
X
3.65
П2
2.71
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Лунев рассказал о перепалке с игроками «Краснодара» после матча РПЛ

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев заявил, что футболисты «Краснодара» подозревали московский клуб в дополнительной мотивации со стороны «Зенита».

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал конфликт с игроками «Краснодара» после матча 29-го тура РПЛ.

Встреча прошла 11 мая в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1. Победный мяч забил Иван Сергеев.

После игры Лунев вступил в словесную перепалку с защитником «Краснодара» Дугласом Костой.

«Они начали говорить про деньги: “Сколько вам заплатил “Зенит”?” Они живут в своих иллюзиях», — заявил Лунев в интервью «РБ Спорт».

По словам вратаря, никаких дополнительных премиальных со стороны петербургского клуба не было.

«Никакой стимуляции нет ни от своих, ни от чужих», — отметил Лунев.

Также голкипер рассказал, что ответил сопернику во время конфликта.

«Сказал ему, чтобы он закрыл рот и играл в футбол», — добавил вратарь «Динамо».

После 29 туров «Краснодар» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. «Динамо» идет восьмым.

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
