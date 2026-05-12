Виктор Гончаренко назвал ключевые ошибки Челестини в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил работу , Фабио Челестини в московском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИАМО

«Мне, как и любому тренеру, хочется, чтобы специалисты работали подольше. Сейчас многие работают год или даже полгода, и это неприятно. Что касается работы Челестини в ЦСКА, здесь не может быть одного неудачного шага — их было несколько. Осенью команда влюбила в себя всех, и все ждали продолжения. Его не случилось. Каждый видит эту ситуацию по-своему. ЦСКА умеет анализировать — Роман Юрьевич Бабаев, Максим Станиславович Орешкин и Евгений Леннорович Гинер найдут шаги, чтобы ЦСКА был на ведущих ролях в следующем сезоне», — цитирует слова Виктора Гончаренко «Чемпионат».

«Мне показалось, что Челестини не нашел общий язык с ветеранами ЦСКА. Акинфеев, Мойзес — из этого конфликта можно было выкрутиться и не доводить до того, что ключевой защитник потом перестал играть. Уход Алексея Березуцкого, он столько отдал ЦСКА… Это три человека, с которыми стоило найти общий язык. Одно дело, когда ты ставишь на молодых, а возрастные футболисты играют не так часто, но это не та ситуация. Эти люди очень много сделали для ЦСКА, с такими надо находить общий язык. В тренерский штаб приезжали иностранные специалисты. Если бы было больше россиян, которые могут помочь в коммуникации с командой и лучше знают условия, было бы лучше. Это тоже оказалось неверным шагом», — добавил нынешний тренер сборной Беларуси.

4 мая стало известно, что Челестини расторг контракт с ЦСКА по обоюдному соглашению сторон. Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года, сменив на этом посту Марко Николича. Контракт с 50-летним швейцарским специалистом был подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Под руководством Челестини ЦСКА провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 21 победу, потерпел 13 поражений и шесть раз сыграл вничью. После зимнего перерыва армейцы одержали в РПЛ лишь две победы в десяти матчах.

