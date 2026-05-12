Виктор Гончаренко назвал ключевые ошибки Челестини в ЦСКА

«Мне показалось, что Челестини не нашел общий язык с ветеранами ЦСКА. Акинфеев, Мойзес — из этого конфликта можно было выкрутиться и не доводить до того, что ключевой защитник потом перестал играть. Уход Алексея Березуцкого, он столько отдал ЦСКА… Это три человека, с которыми стоило найти общий язык. Одно дело, когда ты ставишь на молодых, а возрастные футболисты играют не так часто, но это не та ситуация. Эти люди очень много сделали для ЦСКА, с такими надо находить общий язык. В тренерский штаб приезжали иностранные специалисты. Если бы было больше россиян, которые могут помочь в коммуникации с командой и лучше знают условия, было бы лучше. Это тоже оказалось неверным шагом», — добавил нынешний тренер сборной Беларуси.