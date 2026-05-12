«Чудеса бывают». Мостовой о шансах «Краснодара» на чемпионство

11 мая в 29-м туре Российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. Действующий чемпион России «Краснодар» имеет в своем активе 63 очка и по итогам тура уступил лидерство в таблице петербургскому «Зениту» (65 баллов). Александр Мостовой считает, что случится может всякое.
«Чем футбол прекрасен — чудеса иногда бывают. Иногда. “Зенит” будет выходить и стараться выиграть. До сегодняшнего тура все зависело от “Краснодара”. Но, как я и говорил, “Краснодар” мог получить подножку и споткнуться в игре с “Динамо”. Это и произошло. Поэтому они сами виноваты», — приводит слова Мостового РИА Новости.
Отвечая на вопрос о своих симпатиях, Мостовой подчеркнул: «Я ни за ту, ни за другую команду не болею. Я болею за “Спартак”. Мне все равно, кто из них станет чемпионом. Кто заслуживает, тот и станет».
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» дома примет «Оренбург», а «Зенит» отправится в гости к занимающему десятое место «Ростову». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.