Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.00
П2
11.00
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.44
П2
5.20
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.65
П2
2.75
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

«Чудеса бывают». Мостовой о шансах «Краснодара» на чемпионство

Александр Мостовой оценил шансы на победу «Краснодара» в чемпионской гонке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

11 мая в 29-м туре Российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. Действующий чемпион России «Краснодар» имеет в своем активе 63 очка и по итогам тура уступил лидерство в таблице петербургскому «Зениту» (65 баллов). Александр Мостовой считает, что случится может всякое.

«Чем футбол прекрасен — чудеса иногда бывают. Иногда. “Зенит” будет выходить и стараться выиграть. До сегодняшнего тура все зависело от “Краснодара”. Но, как я и говорил, “Краснодар” мог получить подножку и споткнуться в игре с “Динамо”. Это и произошло. Поэтому они сами виноваты», — приводит слова Мостового РИА Новости.

Отвечая на вопрос о своих симпатиях, Мостовой подчеркнул: «Я ни за ту, ни за другую команду не болею. Я болею за “Спартак”. Мне все равно, кто из них станет чемпионом. Кто заслуживает, тот и станет».

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» дома примет «Оренбург», а «Зенит» отправится в гости к занимающему десятое место «Ростову». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

Футбол. Премьер-лига
17.05
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.91
П2
10.00