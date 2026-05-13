Карпин ответил, почему многие были рады чемпионству «Краснодара»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о чемпионстве «Краснодара» в минувшем сезоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны в сезоне-2025/26. Команда опередила в турнирной таблице «Зенит» из Санкт-Петербурга и ЦСКА.

— Вся страна была счастлива и невероятно радовалась победе «Краснодара» в РПЛ. Как думаете, с чем это связано? С личностью самого Галицкого, настолько он глобальная фигура и непререкаемый авторитет, что все хотели победы?

— Сергей Николаевич своим отношением к футболу это заслужил. Все желали лично ему, даже не Краснодару как таковому городу или клубу, а лично Сергею Николаевичу Галицкому. За отдачу и веру в футбол и футболистов, в этот клуб, то, что он вложил.

— Мне сказали, что Галицкий знает здесь (на базе «Краснодара») каждого агронома, каждого садовника…

— Он знает здесь каждый камушек. Он даже знает, где какие камни лежат и правильно они лежат или нет. Очень много людей желали побед именно Галицкому, — сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец на ее Youtube-канале.

В нынешнем сезоне «Краснодар» долгое время лидировал в турнирной таблице РПЛ, но не смог закрепить преимущество и пропустил вперед «Зенит». Перед заключительным туром сине-бело-голубые опережают «быков» на два очка. В матче 30-го тура чемпионата России «Зенит» 17 мая на выезде сыграет с «Ростовом». «Краснодар» в этот же день примет на домашней арене «Оренбург».

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
