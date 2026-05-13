«Что за бред?» Смолов — о том, что «Краснодару» помогают судьи

«Я не понимаю вот этого нарратива, что якобы “Краснодару” помогают судьи. Что за бред вообще? Нам пишут ребята постоянно, что якобы “Краснодару” судьи помогают. Вообще какой-то бред, если честно.
Мне кажется, вы, ребята, немного субъективны. Объясню почему. Все устали от “Зенита”, все в прошлом сезоне радовались за “Краснодар”, что они чемпионами стали, потому что надоел “Зенит”. Сейчас “Краснодар” второй сезон подряд претендует на чемпионство, и уже “Краснодар” начал надоедать.
Мне кажется, это просто человеческий мозг так работает и психика так устроена, что сильных не любят. Поэтому ваше впечатление, что “Краснодару” подсуживают, связано ровно с этим и с субъективностью», — сказал Смолов.
Согласно исследованию «Спорт-Экспресса», в первой части сезоне-2025/26 (после 18-го тура) было допущено три судейские ошибки в пользу «Краснодара» и шесть — против него. При этом в прошлом чемпионском сезоне в пользу «быков» было зафиксировано восемь ошибок судей, а против них — всего одна.
На прошлой неделе «Краснодар» на выезде проиграл московскому «Динамо» (1:2) и потерял лидерство в турнирной таблице за тур до конца чемпионата. Отставание «быков» от «Зенита» составляет два очка.
В воскресенье, 17 мая, «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» — на выезде против «Ростова». Клубу из Санкт-Петербурга для победы в РПЛ достаточно будет сыграть вничью.
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
