«Что за бред?» Смолов — о том, что «Краснодару» помогают судьи

«Я не понимаю вот этого нарратива, что якобы “Краснодару” помогают судьи. Что за бред вообще? Нам пишут ребята постоянно, что якобы “Краснодару” судьи помогают. Вообще какой-то бред, если честно.



Мне кажется, вы, ребята, немного субъективны. Объясню почему. Все устали от “Зенита”, все в прошлом сезоне радовались за “Краснодар”, что они чемпионами стали, потому что надоел “Зенит”. Сейчас “Краснодар” второй сезон подряд претендует на чемпионство, и уже “Краснодар” начал надоедать.



Мне кажется, это просто человеческий мозг так работает и психика так устроена, что сильных не любят. Поэтому ваше впечатление, что “Краснодару” подсуживают, связано ровно с этим и с субъективностью», — сказал Смолов.