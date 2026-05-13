Агент Дзюбы: Пока с «Акроном» не было разговоров о продлении

«Контракт у Артема Дзюбы до конца сезона, и пока никаких разговоров о продлении не было. Все решили отложить на концовку сезона. После окончании сезона и посмотрим. Пока говорить рано, абсолютно», — цитирует Гольдмана «Советский спорт».
За тур до финиша сезона команда Заура Тедеева с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. В заключительной встрече чемпионата «Акрона» сыграет с «Крыльями Советов». Победа обеспечит тольяттинцам место в РПЛ.
В сезоне 2025/2026 Дзюба провел 20 матчей за «Акрон», забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Форвард выступает за клуб с сентября 2024 года. В апреле Дзюба опроверг слухи о скором завершении карьеры.