Тренер рассказал, сможет ли «Оренбург» отнять очки у «Краснодара»

«Я думаю, “Краснодар” выйдет спокойно. Естественно, у них главная игра будет в финале Кубка, они будут готовиться к ней. А здесь выйдут раскрепощенные, и остановить эту команду будет очень трудно, потому что они сейчас действительно хороши. Это они показывали и против “Динамо”. Обидная потеря очков, потому что, на мой взгляд, они были интереснее, не считая концовки», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».
Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая. «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом». В параллельном матче между собой сразятся «Ростов» и «Зенит».
«Зенит» набрал 65 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» отстает на два очка и идет вторым. В прошлом году «Краснодар» выиграл чемпионат России, опередив петербургскую команду на одно очко.