1-й тайм
Валенсия
0
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.45
П2
3.40
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.79
П2
3.75
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.37
П2
13.25
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Гендир «Ростова»: «Краснодар» нас не мотивировал перед «Зенитом»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров заявил, что команда будет играть на победу в матче с «Зенитом» в заключительном туре Российской Премьер-лиге.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» за одну игру до завершения чемпионата лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на 2 очка. Для завоевания чемпионского титула сине-бело-голубым в последнем матче сезона в Ростове-на-Дону будет достаточно сыграть вничью.

«Мы очень рады, что судьба медалей чемпионата России в этом году зависит от нас. Сегодня я был на тренировке у ребят, все настроены на победу. Будем играть за три очка. Финансовое мотивирование от “Краснодара”? Ничего не могу сказать по этому поводу. Нас никто не мотивировал. Идет рабочий, тренировочный процесс», — приводит слова Гончарова Odds.ru.

Ранее форвард ростовской команды Егор Голенков заявил, что за желто-синих «будет болеть вся страна». Вне зависимости от результата «Ростов» финиширует на 10-й строчке, на две ниже, чем сезоном ранее.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18 часов по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
17.05
Ростов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.50
П2
1.34