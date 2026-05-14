Гендир «Ростова»: «Краснодар» нас не мотивировал перед «Зенитом»

«Зенит» за одну игру до завершения чемпионата лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на 2 очка. Для завоевания чемпионского титула сине-бело-голубым в последнем матче сезона в Ростове-на-Дону будет достаточно сыграть вничью.
«Мы очень рады, что судьба медалей чемпионата России в этом году зависит от нас. Сегодня я был на тренировке у ребят, все настроены на победу. Будем играть за три очка. Финансовое мотивирование от “Краснодара”? Ничего не могу сказать по этому поводу. Нас никто не мотивировал. Идет рабочий, тренировочный процесс», — приводит слова Гончарова Odds.ru.
Ранее форвард ростовской команды Егор Голенков заявил, что за желто-синих «будет болеть вся страна». Вне зависимости от результата «Ростов» финиширует на 10-й строчке, на две ниже, чем сезоном ранее.
Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18 часов по московскому времени.