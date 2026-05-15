Мусаев — о чемпионской гонке: Поздравим «Зенит», если выиграют

Перед заключительным туром сине-бело-голубые опережают «быков» в турнирной таблице РПЛ на два очка. «Зенит» в последнем туре 17 мая на выезде сыграет с «Ростовом». Команде Сергея Семака будет достаточно ничьей для победы в чемпионате России.
— Считаю, что в матче «Ростов» — «Зенит» должен победить сильнейший. Кто за кого болеет — личное дело каждого. «Зенит» и мы набрали большое количество очков, оторвались от преследователей. Гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться. Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к сезону, — приводит слова Мусаева «Чемпионат».
«Краснодар» является действующим чемпионом страны. В минувшем сезоне «быки» впервые в истории завоевали титул, опередив «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.
Подопечные Мурада Мусаева в последнем туре в воскресенье, 17 мая, на своем поле примут идущий на 11-м месте в таблице «Оренбург».