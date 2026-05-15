Карпин предсказал чемпиона РПЛ: Это достаточно простой вопрос

Валерий Карпин поделился мнением, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Перед заключительным 30-м туром Российской Премьер-лиги первое место занимает «Зенит» с 65 очками. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками.
«Это достаточно простой вопрос. Думаю, что “Зенит” уже не отпустит чемпионство. Им достаточно ничьей в последнем туре, как минимум вничью они сыграют», — приводит слова Карпина «КП Спорт».
В 30-м туре сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Черно-зеленые проведут матч с «Оренбургом». Встреча состоится в Краснодаре. Все игры начнутся в 18 часов по московскому времени.
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.