Карпин считает, что «Зенит» не упустит титул РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ по итогам сезона-2025/26. Специалист считает, что петербургский клуб не должен упустить чемпионство в заключительном туре.
«Достаточно простой вопрос. Я думаю, что “Зенит” уже не отпустит, наверное. Все-таки ему достаточно ничьей с “Ростовом”, который уже спасся. Ему очки нужнее», — сказал Карпин на фестивале РФС «Магнит футбола», сообщает RT.
Перед последним туром «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 65 очков после 29 матчей. «Краснодар» идет вторым с 63 очками.
В заключительном туре «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 17 мая и начнется в 18:00 мск. Все встречи 30-го тура РПЛ запланированы на одно время.
Для чемпионства петербургскому клубу достаточно победы или ничьей. Если «Зенит» проиграет, «Краснодару» нужно побеждать «Оренбург», чтобы обойти лидера и защитить титул.