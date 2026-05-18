Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.75
П2
28.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
0
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
0
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Лечче
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Семак назвал особенным чемпионство «Зенита»

Главный тренер петербургского клуба заявил, что отдал бы шесть предыдущих титулов ради победы в сезоне-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в сезоне-2025/26 Мир РПЛ. Петербургский клуб стал чемпионом России после победы над «Ростовом» в 30-м туре со счетом 1:0, сообщает «Матч ТВ».

По словам Семака, заключительный матч получился нервным. Тренер отметил, что быстрый гол не помог команде успокоиться, а, наоборот, добавил ответственности. При этом специалист подчеркнул, что «Зенит» надежно сыграл в обороне и справился с давлением.

«Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь», — сказал Семак.

Тренер объяснил, что для него было важно, чтобы новые игроки «Зенита» тоже стали чемпионами. Семак добавил, что в Санкт-Петербурге привыкли к максимальному результату, а один сезон без трофея уже воспринимался болезненно.

«Зенит» вернул чемпионство после годового перерыва. Для петербургского клуба этот титул стал 11-м в чемпионатах России. По этому показателю команда обошла «Спартак».