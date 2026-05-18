Семак назвал особенным чемпионство «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в сезоне-2025/26 Мир РПЛ. Петербургский клуб стал чемпионом России после победы над «Ростовом» в 30-м туре со счетом 1:0, сообщает «Матч ТВ».
По словам Семака, заключительный матч получился нервным. Тренер отметил, что быстрый гол не помог команде успокоиться, а, наоборот, добавил ответственности. При этом специалист подчеркнул, что «Зенит» надежно сыграл в обороне и справился с давлением.
«Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь», — сказал Семак.
Тренер объяснил, что для него было важно, чтобы новые игроки «Зенита» тоже стали чемпионами. Семак добавил, что в Санкт-Петербурге привыкли к максимальному результату, а один сезон без трофея уже воспринимался болезненно.
«Зенит» вернул чемпионство после годового перерыва. Для петербургского клуба этот титул стал 11-м в чемпионатах России. По этому показателю команда обошла «Спартак».