«Был рад». Семак — о поражении «Краснодара» в матче с «Динамо»

Перед 29-м туром РПЛ «Краснодар» опережал «Зенит» в турнирной таблице на одно очко. В матче 29-го тура «быки» уступили московскому «Динамо» (1:2), а «Зенит» одержал победу над «Сочи» (2:1) и возглавил таблицу чемпионата России, оторвавшись от «Краснодара» на два балла.
— Матч «Краснодара» и «Динамо» я не смотрел. Никаких нервов не хватит это смотреть. По соседству дочка смотрела, она держала меня в курсе каждой секунды. Знал, что в концовке матча была ничья, а потом «Динамо» забило еще. Были рады шансу, который предоставился, — приводит слова Семака «Чемпионат».
В заключительном туре РПЛ «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (1:0) и в 11-й раз стал чемпионом России. Благодаря этому чемпионству сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом страны, обойдя московский «Спартак» (10).
В прошлом сезоне «Зенит» завершил выступление на втором месте, уступив «Краснодару» в турнирной таблице одно очко.
Новый сезон РПЛ начнется 24 июля. Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с будущим обладателем национального кубка, состоится 18 июля.
Обладатель Кубка России определится в матче Суперфинала между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Команды сыграют 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.