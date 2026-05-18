«Был рад». Семак — о поражении «Краснодара» в матче с «Динамо»

— Матч «Краснодара» и «Динамо» я не смотрел. Никаких нервов не хватит это смотреть. По соседству дочка смотрела, она держала меня в курсе каждой секунды. Знал, что в концовке матча была ничья, а потом «Динамо» забило еще. Были рады шансу, который предоставился, — приводит слова Семака «Чемпионат».