Кордоба: Я не знаю, останусь ли в «Краснодаре»

17 мая «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0 и выиграл серебряные медали российской Премьер-лиги.
— Останетесь ли вы в «Краснодаре» на следующий сезон?
— Я не знаю, — приводит слова Кордобы РИА Новости.
В этом сезоне 33-летний Джон Кордоба провел за «Краснодар» 40 матчей, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с «быками» действует до июня 2027 года. В сезоне‑2024/25 в составе «Краснодара» он выиграл чемпионат России, а в ноябре того же года стал лучшим бомбардиром в истории команды.
Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. Всего он принял участие в 155 матчах за клуб, забил 80 голов и отдал 37 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
