Кордоба: Я не знаю, останусь ли в «Краснодаре»

В этом сезоне 33-летний Джон Кордоба провел за «Краснодар» 40 матчей, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с «быками» действует до июня 2027 года. В сезоне‑2024/25 в составе «Краснодара» он выиграл чемпионат России, а в ноябре того же года стал лучшим бомбардиром в истории команды.