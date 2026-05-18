Игрок «Краснодара» назвал Сафонова одним из лучших вратарей мира

«Сафонов играл с нами в “Краснодаре” и показал хорошие результаты. Сейчас он находится в одном из самых топовых клубов мира. Сафонов хорошо проявляет себя там. Мы знаем, что он очень качественный игрок, и, как и клуб, является одним из самых топовых вратарей в мире», — цитирует Батчи РИА Новости.
Матвей Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года из «Краснодара». Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
«Краснодар» занял второе место в чемпионате России, отстав от «Зенита» на два очка. 24 мая «Краснодар» cыграет со «Спартаком» в Суперфинале Кубка России.