Семин рассказал, почему чемпионом стал «Зенит», а не «Краснодар»

В заключительном туре РПЛ «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (1:0) и в 11-й раз завоевал золото чемпионата России. Благодаря этому чемпионству сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом страны, обойдя московский «Спартак» (10).
В прошлом сезоне «Зенит» завершил выступление на втором месте, уступив «Краснодару» в турнирной таблице одно очко.
— Две команды на протяжении всего чемпионата вели борьбу. «Зенит» выиграл чемпионство за счет опыта и единственной ошибки «Краснодара», совершенной в матче с «Динамо». «Зенит» был хладнокровен, не было никакой паники. Они не меняли Семака, а доверили ему довести до конца, — приводит слова Семина «Чемпионат».
Перед 29-м туром РПЛ «Краснодар» опережал «Зенит» в турнирной таблице на одно очко. В матче 29-го тура «быки» уступили московскому «Динамо» (1:2), а «Зенит» одержал победу над «Сочи» (2:1) и возглавил таблицу чемпионата России, оторвавшись от «Краснодара» на два балла.