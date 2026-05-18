Нино задумывается об уходе из «Зенита» ради сына

Бразильский защитник считает, что его семье будет лучше в родной стране.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Бразильский защитник «Зенита» Нино заявил, что может покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно.

17 мая «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и стал чемпионом Российской Премьер-лиги. После матча футболист рассказал, что пока не определился со своим будущим.

«Не знаю, останусь ли я в “Зените” на следующий сезон. Я рад находиться в России, но думаю об уходе, потому что моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Только из-за этого могу покинуть “Зенит”. Скоро приму решение», — приводит слова Нино «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне защитник провел за «Зенит» 32 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Известно, что Нино воспитывает сына с синдромом Дауна.

Ранее Нино рассказывал, чему учит его появление сына с заболеванием:

«Его появление в моей жизни привело к тому, что я учусь быть не только отцом, но и стараться смотреть на мир его глазами. Вижу, как он счастлив, и хочу делать его ещё счастливее. Он принес очень много радости в мою семью. Я целиком и полностью на стороне людей, которых этот синдром не обошёл стороной. Считаю, что очень важно уделять внимание этой категории людей», — сказал Нино «Чемпионату» в 2025 году.