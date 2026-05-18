Глава «Газпрома» Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с чемпионством в Российской Премьер-Лиге.
17 мая «Зенит» в гостях обыграл «Ростов» со счётом 1:0 и завоевал золотые медали РПЛ в год 100-летия клуба.
«Век прожить — не поле перейти. Поздравляю всех болельщиков петербургского “Зенита” с победой в столетнем сезоне! Вековая история борьбы и побед на футбольных полях увенчалась золотыми буквами: “Зенит — Чемпион!”. Команда вписала свои имена в летопись великого, легендарного клуба. Молодцы!» — отметил Миллер.
Он подчеркнул, что в новый век клуб вступает чемпионской поступью, оставаясь самым титулованным и популярным футбольным клубом России и Восточной Европы.
«Так держать и помнить — век протянется — всего достанется. Петербург — столица российского футбола! “Зенит” — Чемпион!» — добавила пресс-служба клуба.