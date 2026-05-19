Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.52
П2
1.68
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.85
П2
4.00
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.53
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

Аршавин оценил вклад Соболева в чемпионство «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форварде сине-бело-голубых Александре Соболеве.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Аршавин считает, что Соболев внес большой вклад в победу «Зенита» в чемпионате России сезона-2025/26.

— Саша — молодец. Он внес большой вклад в победу «Зенита». Если бы с ним что‑то случилось, то некому было бы забивать, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Александр Соболев с пенальти. Благодаря этому чемпионству сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом страны (11), обойдя московский «Спартак» (10).

«Зенит» завоевал золото чемпионата России. Серебряные медали достались «Краснодару», бронзовые — московскому «Локомотиву».

Александр Соболев в этом сезоне провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил десять голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром «Зенита» в этом чемпионате, опередив полузащитника Максима Глушенкова (9).

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».


Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше