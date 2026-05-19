Аршавин оценил вклад Соболева в чемпионство «Зенита»

Аршавин считает, что Соболев внес большой вклад в победу «Зенита» в чемпионате России сезона-2025/26.
— Саша — молодец. Он внес большой вклад в победу «Зенита». Если бы с ним что‑то случилось, то некому было бы забивать, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В заключительном туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Александр Соболев с пенальти. Благодаря этому чемпионству сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом страны (11), обойдя московский «Спартак» (10).
«Зенит» завоевал золото чемпионата России. Серебряные медали достались «Краснодару», бронзовые — московскому «Локомотиву».
Александр Соболев в этом сезоне провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил десять голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром «Зенита» в этом чемпионате, опередив полузащитника Максима Глушенкова (9).
Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».