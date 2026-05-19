Генич объяснил, почему «Зенит» заслужил чемпионство в РПЛ

«Зенит» набрал 68 очков и в 11-й раз стал чемпионом России, на два балла опередив «Краснодар». Ключевая потеря очков «быками» произошла в предпоследнем, 29-м туре, когда они на выезде уступили московскому «Динамо» (1:2).
— «Зенит» лидировал всего три тура, а последний стал чемпионским. Мне кажется, постоянно дышать в спину сопернику легче, чем идти наверху и не допускать осечек. В прошлом сезоне «Краснодар» не ошибся. Сейчас же им не стоит сетовать на нефарт. С «Динамо» они не забили, зато повезло со «Спартаком», «Ахматом», «Акрон» додавили во втором тайме, с «Балтикой» отыгрались в компенсированное время. Говорить о заслуженности или незаслуженности по итогам 30 туров — некомпетентно. Если команда набрала больше всего очков, меньше всех проиграла и пропустила. Но все закономерно: они терпели, терпели, дождались ошибки конкурента и обошли его на финише", — сказал Генич.
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России, набрав 67 очков и опередив «Зенит» на один балл.
В воскресенье, 24 мая, «Краснодар» завершит сезон матчем за Кубок России против «Спартака». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.