Генич объяснил, почему «Зенит» заслужил чемпионство в РПЛ

— «Зенит» лидировал всего три тура, а последний стал чемпионским. Мне кажется, постоянно дышать в спину сопернику легче, чем идти наверху и не допускать осечек. В прошлом сезоне «Краснодар» не ошибся. Сейчас же им не стоит сетовать на нефарт. С «Динамо» они не забили, зато повезло со «Спартаком», «Ахматом», «Акрон» додавили во втором тайме, с «Балтикой» отыгрались в компенсированное время. Говорить о заслуженности или незаслуженности по итогам 30 туров — некомпетентно. Если команда набрала больше всего очков, меньше всех проиграла и пропустила. Но все закономерно: они терпели, терпели, дождались ошибки конкурента и обошли его на финише", — сказал Генич.