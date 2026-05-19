Орлов — о «Зените»: «Мы обыграли всю Москву и Краснодар»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал чемпионство «Зенита» в РПЛ сезона-2025/2026.
«Поздравляю всех болельщиков “Зенита” и жителей Санкт-Петербурга! “Зенит” — это визитная карточка города, и здорово, что команда держит марку. Самое главное — что “Зенит” обыграл все команды, с которыми боролся за медали. По сумме двух матчей были победы над “Краснодаром”, “Спартаком”, “Локомотивом”, ЦСКА и “Динамо”.
Мы обыграли всю Москву и Краснодар, поэтому чемпионство законное«, — сказал Орлов в эфире радиостанции “Радио Зенит”.
По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.
«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в сезонах-2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. Помимо этого, сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.