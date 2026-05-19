Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Генич объяснил ключевую разницу между «Краснодаром» и «Зенитом»

Футбольный комментатор Константин Генич в подкасте «Премьер-лига несправедливости» высказался о различиях между «Зенитом» и «Краснодаром» в завершившемся сезоне РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» набрал 68 очков и в 11-й раз стал чемпионом России, на два балла опередив «Краснодар». Ключевая потеря очков «быками» произошла в предпоследнем, 29-м туре, когда они на выезде уступили московскому «Динамо» (1:2).

— «Краснодар» в общей сложности лидировал 24−25 туров. Если бы они стали чемпионами, то вопросов о заслуженности бы не возникло. Но «Краснодар» — из той категории команд, которые выигрывают «на жилах». Если они не будут выкладываться на 100%, то от них результат может уплыть. А «Зенит» вырывает победы, даже не играя в силу своего потенциала. Они могут выигрывать матчи и не прилагать максимум усилий. «Краснодар» же обязан выкладываться на 100 процентов.

У меня нет ощущения, что «Краснодар» — это команда-династия. Будто цикл прошел и надо перезагружаться. Но, учитывая короткое межсезонье и отъезд лидеров на чемпионат мира, еще нужно десять раз подумать. Сперцян? Ему сложно будет уйти, — сказал Генич.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России, набрав 67 очков и опередив «Зенит» на один балл.

В воскресенье, 24 мая, «Краснодар» завершит сезон матчем за Кубок России против «Спартака». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.