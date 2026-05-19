Генич объяснил ключевую разницу между «Краснодаром» и «Зенитом»

«Зенит» набрал 68 очков и в 11-й раз стал чемпионом России, на два балла опередив «Краснодар». Ключевая потеря очков «быками» произошла в предпоследнем, 29-м туре, когда они на выезде уступили московскому «Динамо» (1:2).
— «Краснодар» в общей сложности лидировал 24−25 туров. Если бы они стали чемпионами, то вопросов о заслуженности бы не возникло. Но «Краснодар» — из той категории команд, которые выигрывают «на жилах». Если они не будут выкладываться на 100%, то от них результат может уплыть. А «Зенит» вырывает победы, даже не играя в силу своего потенциала. Они могут выигрывать матчи и не прилагать максимум усилий. «Краснодар» же обязан выкладываться на 100 процентов.
У меня нет ощущения, что «Краснодар» — это команда-династия. Будто цикл прошел и надо перезагружаться. Но, учитывая короткое межсезонье и отъезд лидеров на чемпионат мира, еще нужно десять раз подумать. Сперцян? Ему сложно будет уйти, — сказал Генич.
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России, набрав 67 очков и опередив «Зенит» на один балл.
В воскресенье, 24 мая, «Краснодар» завершит сезон матчем за Кубок России против «Спартака». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.