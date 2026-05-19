Кирьяков: «Краснодар» подарил «Зениту» чемпионство

— «Краснодар» подарил «Зениту» чемпионство. Решающим моментом стала игра с «Динамо», где «Краснодар» не использовал два момента и шанса, ведя в счете. Забивай — и вопрос был бы решен. Это неожиданно для «Зенита», что за два метра до финиша они смогли обойти «Краснодар», который допустил ошибку. Была игра нервов: кто из двух претендентов ошибется.

