Кирьяков: «Краснодар» подарил «Зениту» чемпионство

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков высказался о победе «Зенита» в чемпионате России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» обошел «Краснодар» в турнирной таблице за тур до конца благодаря победе «Динамо» (2:1) в 29-м туре Российской Премьер-лиги.

— «Краснодар» подарил «Зениту» чемпионство. Решающим моментом стала игра с «Динамо», где «Краснодар» не использовал два момента и шанса, ведя в счете. Забивай — и вопрос был бы решен. Это неожиданно для «Зенита», что за два метра до финиша они смогли обойти «Краснодар», который допустил ошибку. Была игра нервов: кто из двух претендентов ошибется.

«Динамо» вернуло должок «Краснодару» спустя два года. Тогда, наоборот, «Краснодар» не позволил бело-голубым стать чемпионами. В футболе прилетает ответочка. Спасибо «Зениту» и «Краснодару» за борьбу и концовку сезона, за которой с интересом все смотрели«, — передает слова Кирьякова “Чемпионат”.

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» на своем поле одержал победу над «Оренбургом» со счетом 3:0. Команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице, уступив «Зениту» два очка. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России.

56-летний Сергей Кирьяков в сезоне-2023/24 был главным тренером выступавшего в Первой лиге клуба «Ленинградец», который по итогам кампании вылетел в третий по силе футбольный дивизион страны. Во время карьеры футблиста Кирьяков выступал на позиции нападающего за московское «Динамо», «Карслруэ», «Гамбург», китайские клубы «Юньнань» и «Шаньдун». В общей сложности за сборные СССР, СНГ и России Кирьяков провел 38 матчей, в которых забил 15 мячей.