Генич объяснил, почему не верит в переход Батракова в «ПСЖ»

«Я не верю в отъезд Батракова. Такие клубы, как “ПСЖ”, мониторят все рынки. Они ставят фильтры: до 21 года, центральный полузащитник, Восточная Европа, статистика. В “ПСЖ” смотрят и думают: “Ничего себе, у него два года подряд 20+ очков по системе “гол+пас”. И отправляют какого-нибудь скаута. А тот приедет обратно и подумает: надо ли брать ещё одного парня из России? Есть точно такой же, только не за 15 млн евро, а за 7 млн евро. Еще и из Чехии.



Конечно, если только наши агенты не сработают и не убедят Кампуша (спортивный директор “ПСЖ” — прим. ред.) взять Батракова. Но вы думаете, Алексей надолго задержится в “ПСЖ”? Он бриллиантище, но я еще не насмотрелся на его игру здесь. Если это будет “ПСЖ” — аплодисменты, куда бы его ни отдали в аренду. Но будто сейчас идет манипуляция и наброс на “Локомотив”, что сейчас Батракова заберут за 16 млн евро. У меня ощущение, что нет никакого контакта”, — сказал Генич.