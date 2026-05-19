Генич объяснил, почему не верит в переход Батракова в «ПСЖ»

Футбольный комментатор Константин Генич в подкасте «Премьер-лига несправедливости» поделился мыслями по поводу будущего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

«Я не верю в отъезд Батракова. Такие клубы, как “ПСЖ”, мониторят все рынки. Они ставят фильтры: до 21 года, центральный полузащитник, Восточная Европа, статистика. В “ПСЖ” смотрят и думают: “Ничего себе, у него два года подряд 20+ очков по системе “гол+пас”. И отправляют какого-нибудь скаута. А тот приедет обратно и подумает: надо ли брать ещё одного парня из России? Есть точно такой же, только не за 15 млн евро, а за 7 млн евро. Еще и из Чехии.

Конечно, если только наши агенты не сработают и не убедят Кампуша (спортивный директор “ПСЖ” — прим. ред.) взять Батракова. Но вы думаете, Алексей надолго задержится в “ПСЖ”? Он бриллиантище, но я еще не насмотрелся на его игру здесь. Если это будет “ПСЖ” — аплодисменты, куда бы его ни отдали в аренду. Но будто сейчас идет манипуляция и наброс на “Локомотив”, что сейчас Батракова заберут за 16 млн евро. У меня ощущение, что нет никакого контакта”, — сказал Генич.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 79 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 22 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» активно следит за Батраковым и ближайшим летом проведет переговоры о трансфере россиянина. За парижан уже выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который был куплен у «Краснодара» летом 2024 за 20 млн евро.

