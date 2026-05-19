Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.50
П2
1.66
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.53
X
3.92
П2
1.70
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

Смолов заявил, что «Зениту» не хватает вариативности в атаке

Бывший форвард «Динамо» считает, что Константин Тюкавин мог бы усилить петербургский клуб.

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о возможном усилении состава «Зенита» российскими игроками.

В эфире YouTube-канала BetBoom Sports Смолов заявил, что полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк мог бы заменить Вильмара Барриоса, однако трансфер игрока армейцев осуществить сложнее.

«Кисляк может Барриоса заменить, просто, думаю, сложнее забрать Кисляка из ЦСКА, чем Тюкавина из “Динамо”», — сказал Смолов.

Также экс-форвард отметил, что петербургской команде не хватает разнообразия в атакующих действиях.

«Мне кажется, это то, чего “Зениту” явно не хватает — какой-то вариативности в завершающей стадии, непосредственно в штрафной, каких-то комбинационных вещей от нападающего», — добавил Смолов.

По мнению футболиста, Константин Тюкавин лучше подошел бы под комбинационный стиль игры с участием Вендела, Луиса Энрике, Педро и Максима Глушенкова.

Тюкавин выступает за «Динамо» с 2020 года. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 2030 года.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
